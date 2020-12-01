Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, 5-6 декабря. Об этом сообщается сайте «Метеоновости» столичного «Метеобюро».

Отмечается, что из-за мощного антициклона атмосферное давление в Москве превысит значение 765 миллиметров ртутного столба и станет рекордно высоким.

В последний раз рекорд по давлению был установлен в 2001 году, тогда он составил 764,3 миллиметра ртутного столба, а также 6 декабря 2020 года со значением 766,9 миллиметра ртутного столба.

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