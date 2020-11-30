В Москве число выявленных случаев коронавируса превысило 600 тысяч

В Москве за последние сутки подтвердили 6 511 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Кроме того, за минувший день были госпитализированы 1 329 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 396 человек.

Всего коронавирус был выявлен у 605 724 жителей столицы, из них выздоровели 452 184, скончались 8 902.

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