В Москве число выявленных случаев коронавируса превысило 600 тысяч
Катерина Медведева
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В Москве за последние сутки подтвердили 6 511 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
Кроме того, за минувший день были госпитализированы 1 329 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 396 человек.
Всего коронавирус был выявлен у 605 724 жителей столицы, из них выздоровели 452 184, скончались 8 902.
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