В Нижнем Новгороде проверят детдом, где якобы отмечали День матери

Власти Нижегородской области проверят информацию о том, что воспитанников детского дома заставляли учить стихи и песни для празднования Дня матери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова заявила, что руководство одного из детских домов Нижнего Новгорода устроило праздник в честь Дня матери, заставив детей петь песни, посвященные матери. Пост общественницы вызвал резонанс в обществе.

В Министерстве образования по региону сообщили, что будет проведена внутренняя проверка и анализ ситуации с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома. Проверкой займутся областное Минобразования, прокуратура и аппарат уполномоченного по правам ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Искусственный интеллект проверит нарушения прав сирот