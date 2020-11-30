СК требует раскрыть тайну доноров в деле о торговле детьми

Следственный комитет проанализировал генетические материалы и установил родство доноров генетического материала с детьми, рожденным с применением суррогатного материнства.

Как сообщил адвокат защиты Игорь Трунов, СК требует раскрыть медицинскую тайну доноров, передает ТАСС.

«Информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, детям, так и воспитывающим их лицам. Возможно впервые появление судебных претензий и требований со стороны доноров, по сути являющихся генетическими родителями уже усыновленных другими семьями детей», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время следствие должно ознакомить доноров с информацией о заборе материала и результатах экспертиз, где будут раскрыты данные о том, кто родился из их материала и на кого оформлены родительские права. Защита обвиняемых считает, что данные действия следствия раскроют репродуктивную тайну зачатия, рождения детей и семейную тайну, нарушив при этом неприкосновенность личной жизни, прав и законных интересов граждан.

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