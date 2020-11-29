Число погибших при взрыве в афганском городе Газни увеличилось до 34
Антон Демидов
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Число погибших в результате двух взрывов в афганском городе Газни возросло до 34. Об этом сообщает AP News со ссылкой на власти страны.
Ранее сообщалось о 21 жертве. Погибшими были военными.
Как стало известно до этого, около базы вооруженных сил Афганистана сработало взрывное устройство, размещенное в автомобиле. Взрыву предшествовала стрельба.
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