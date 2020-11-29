Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, передает РИА «Новости».

Коронавирус к таким не относится, отметил врач.

«Например «универсальную» вакцину против гриппа — нам грозит именно он, «птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!» — заявил Мясников.

По его словам, первой мутацией является переход вируса от животного к человеку, а второй — от человека к человеку.

Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления вакцины погибнут десятки миллионов людей, утверждает врач и призывает бросить силы ученых и средства на создание такой вакцины.

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