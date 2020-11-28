2,5 млн британцев бесплатно получат витамин D на четыре месяца

Больше 2,5 млн жителей Великобритании с хроническими заболеваниями бесплатно получат витамин D на четыре месяца, пишет The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

«Из-за невероятных жертв, которые принесли британцы во имя контроля над вирусом, многие из нас провели много времени в этом году дома, и им может не хватать витамина D. Правительство принимает меры для того, чтобы уязвимые люди могли получить бесплатный запас витамина D на темные зимние месяцы», — сообщил министр.

Хэнкок подчеркнул, что ученые исследуют гипотезу о том, что витамин D влияет на течение коронавируса.

Дома престарелых получат витамин автоматически, а больным с хроническими заболеваниями будет нужно дать свое согласие, чтобы добавки прислали по почте.

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