Кинолог предупредил об опасных последствиях курения при собаке

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, почему владельцам собак не стоит курить при питомце. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Не все задумываются, но пассивное курение сказывается не только на здоровье человека. Вдыхание табачного дыма крайне вредно и для собак, которые оказываются под воздействием вредных веществ точно так же, как и сами курильщики, — заявил он.

Голубев отметил, что серьезный вред организму наносят никотин и смолы, которые выделяются при курении. У собак, постоянно вдыхающих табачный дым, может наблюдаться тяжелое дыхание и кашель. Они становятся склонными к заболеваниям легких, в том числе и раку.

Кинолог напомнил, что у собаки обоняние гораздо острее, чем у человека, поэтому резкие запахи могут вызвать у животного физический дискомфорт и даже причинить боль, особенно если у питомца есть аллергические заболевания или заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, собака может случайно проглотить окурок или сигарету. Даже небольшое количество никотина может привести к серьезному отравлению.

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