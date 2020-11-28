Около 4,5 тысяч жителей Владивостока вышли на уборку города после ледяного дождя

Жители Владивостока вышли на общегородской субботник по ликвидации последствий циклона. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Всего на уборку тротуаров, переходов, придомовых территорий от наледи, очистку улиц от упавших веток и деревьев вышли 4,5 тыс. горожан. Отмечается, что к уборке многие приступили раньше полудня, еще до начала общегородского субботника.

Самыми большими оказались группы военных и спортсменов, они выходили по 30-40 человек на каждый из участков. Представители общественных организаций наводили порядок в скверах, парках, расчищали лестницы рядом с жилыми домами и офисами.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь 19 ноября. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

Без света остались жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.

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