В Москве шестеро неизвестных с ножами и пистолетом украли 10 млн рублей у бизнесменов

На юго-востоке Москвы шестеро неизвестных в балаклавах избили двух бизнесменов и похитили 10 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Ограбление произошло вечером 27 ноября на улице Васильцовский Стан в районе дома 5, корпус 2. Полицейские установили, что у четвертого подъезда шестеро неизвестных, угрожая ножами и пистолетом, избили двух предпринимателей. После этого злоумышленники похитили 8 млн руб. у директора компании и 2 млн руб. у его компаньона, после чего скрылись.

Один из мужчин госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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