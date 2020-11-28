Власти Приморья оценили ситуацию с электроснабжением в регионе

Власти Приморского края уведомили, что в целом электроснабжение по региону восстановлено. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«В частности, в Артеме свет подан во все многоквартирные дома, осталось около 200 частных, в которых проживают почти 600 человек», — указано в сообщении.

Власти края отметили, что восстановить подачу электричества планируется за эти выходные дни.

Из-за обрушившегося на Приморье 19 ноября ледяного дождя без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов, почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был объявлен региональный режим ЧС.

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