Синоптики пообещали солнечную погоду в европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели в центре европейской части России наступит солнечная погода, передает РИА «Новости».

По его словам, в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями. Он отметил, что в четверг на следующей неделе ожидается небольшая облачность.

«Уже не атлантический воздух будет, а сибирско-уральский. Начиная с середины следующей недели жителей центра Европейской России можно будет порадовать более солнечной погодой», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в конце нынешней недели, а также в следующий понедельник, 30 ноября, солнечная погода не ожидается.

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