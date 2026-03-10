Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Зацепин отметит 100-летие на сцене

Композитор Александр Зацепин отметит 100-летний юбилей в Кремле
Алексей Никольский/РИА Новости

Композитор Александр Зацепин сообщил aif.ru, что проведет свой юбилей на сцене.

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. В честь своего юбилея композитор выступит 19 марта в Кремлевском дворце. На концерте прозвучат как старые шлягеры, так и новые произведения музыканта.

Зацепин также поделился секретом бодрости в своем возрасте.

«В зарядке утром, трачу на нее 30 минут. Завожу себя, как старенький мотор», — поделился артист.

Зацепин придерживается советов врачей и ест не более 40 граммов мяса в день, чтобы не повышать уровень холестерина. На завтрак у него каша с хлебом и сыром, а в обед — половина котлеты с гарниром.

Зацепин написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м он удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

Ранее к продюсеру «Ласкового мая» Разину подали новый иск о защите чести и достоинства.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!