Евросоюзу предрекли политический кризис из-за отсутствия доверия

Кризис в рядах правящей коалиции в Европарламенте (ЕП) может привести к вотумам недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Такое мнение высказал вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо в интервью Politico.

По его словам, если евродепутаты не начнут делиться своими взглядами с Европейской народной партией и уделять больше времени совместной работе, в ближайшие месяцы может начаться политический кризис, потому что между партиями отсутствует доверие. Клержо добавил, что в будущем группа может перестать голосовать за многолетний бюджет Европейского союза или перестанет голосовать за фон дер Ляйен.

Другой евродепутат из Испании, от социал-демократов, выразил мнение, что глава Еврокомиссии рискует получить вотум недоверия после ее слов о том, что европейские страны больше не способны быть хранителями старого мироустройства, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.

По словам некоторых депутатов из социал-демократов, в рядах группы нарастает недовольство, что может привести к тому, что руководство фракции не сможет отследить действия своих законодателей в Европарламенте, говорится в статье.

Ранее между Урсулой фон дер Ляйен и руководителем евродипломатии Каей Каллас возник конфликт из-за событий на Ближнем Востоке.