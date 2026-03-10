Карина Кросс выйдет замуж

Блогерша Карина Кросс сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выходит замуж.

Кросс опубликовала ролик, в котором ее возлюбленный, хоккеист Марк Рудаковский, сделал ей предложение. Мужчина встал на колено перед блогершей на ледовой арене во время одного из матчей. Девушка согласилась стать его женой. Кросс старше жениха на 11 лет.

В феврале 2025-го Карина Кросс объявила о расставании с певцом Дмитрием Разваровым, известным под псевдонимом NeVampire. Она опубликовала в соцсетях вырезку из совместных видео с Разваровым, сделанных во время их романа. Знаменитость не стала раскрывать причину разрыва отношений.

В том же месяце бывший муж Кросс Женя Ершов не исключил, что снова вступит в отношения с блогершей. Он раскрывал, что не общался с бывшей женой после развода, но не прочь возобновить общение по инициативе экс-избранницы. Ершов признался, что сам боится делать первый шаг, поскольку не хочет быть отвергнутым.

Кросс и Ершов поженились в 2020 году, а спустя три года стало известно о расставании знаменитостей.

