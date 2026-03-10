В России могут обязать компании информировать о применении нейросетей

Россияне смогут отказаться от услуг, которые оказываются на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект закона, разработанный Минцифры.

Согласно документу, компании будут обязаны оказывать клиентам услуги без использования нейросетей, если те отказались от обслуживания на базе ИИ. Также компании должны будут предупреждать клиентов об использовании ИИ при предоставлении услуг и товаров.

«Необходимость введения данной нормы продиктована стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение», — поделился ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.

Авторы публикации пишут, что в настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование. Примерная дата вступления в силу закона — 1 сентября 2027 года.

4 марта Business Insider сообщал, что некоторые технологические компании начинают пересматривать традиционные подходы к найму и отказываются от обязательного требования резюме при приеме на работу из-за нейросетей.

Распространение ИИ-сервисов для составления резюме вынуждает компании искать новые способы проверки компетенций кандидатов. Например, LinkedIn предлагает пользователям подтверждать навыки с помощью специальных тестов. Кроме того, алгоритмы сервиса сопоставляют требования вакансий с содержанием профилей, чтобы стимулировать кандидатов откликаться только на наиболее релевантные позиции.

Ранее психолог предупредила о негативном влиянии нейросетей на детей.