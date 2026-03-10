Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Нидерландах рассказали, как Украине вступить в ЕС

Премьер Нидерландов Йеттен о вступлении Украины в ЕС: впереди еще много работы
Eric Lalmand/Global Look Press

Для Украины нужно создать «четкий путь» к членству в ЕС, который может быть «поэтапным». Об этом премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен рассказал в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Если мы не усилим наше сотрудничество и не предложим четкий путь к членству в ЕС, то не только Россия, но и другие страны будут пытаться влиять на процесс и дестабилизировать европейский континент», – считает он.

По словам Йеттена, будущее Украины – в Европе, и реформы, проведенные украинским правительством, «являются очень важными шагами» к членству в Евросоюзе. Однако премьер подчеркнул, что «впереди еще много работы». И если Украина «продолжит двигаться по пути реформ», то и ЕС будет идти к тому, чтобы принять Украину в свой состав.

Йеттен отметил, что присоединение Украины к ЕС «должно идти бок о бок с необходимыми реформами», и это нужно, «чтобы все страны согласились на вступление Украины».

«Что касается вступления Украины, я бы призвал быть осторожными, чтобы не создать большого количества разочарований в ближайшие годы. Для этого мы не должны обещать то, чего не сможем выполнить. Поэтому я вижу поэтапный подход. Если мы усилим поддержку Украины в проведении всех необходимых реформ, я уверен, что Украина сможет ускорить свою часть процесса», – отметил он.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году Украина якобы сможет стать членом альянса.

10 февраля издание Politico сообщило, что в ЕС разработали пять шагов, которые позволят принять Украину в союз в 2027 года. Однако еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2027 году присоединения Украины к ЕС не случится из-за существующих в союзе правил. Также в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею об ускоренном вступлении Украины в объединение. 9 марта Politico сообщило, что в ЕС намерены завершить переговоры по вступлению Украины в ЕС к концу 2027 года.

Ранее экс-премьер Польши рассказал, от чего зависит вступление Украины в ЕС.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!