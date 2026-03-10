В Нидерландах рассказали, как Украине вступить в ЕС

Для Украины нужно создать «четкий путь» к членству в ЕС, который может быть «поэтапным». Об этом премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен рассказал в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Если мы не усилим наше сотрудничество и не предложим четкий путь к членству в ЕС, то не только Россия, но и другие страны будут пытаться влиять на процесс и дестабилизировать европейский континент», – считает он.

По словам Йеттена, будущее Украины – в Европе, и реформы, проведенные украинским правительством, «являются очень важными шагами» к членству в Евросоюзе. Однако премьер подчеркнул, что «впереди еще много работы». И если Украина «продолжит двигаться по пути реформ», то и ЕС будет идти к тому, чтобы принять Украину в свой состав.

Йеттен отметил, что присоединение Украины к ЕС «должно идти бок о бок с необходимыми реформами», и это нужно, «чтобы все страны согласились на вступление Украины».

«Что касается вступления Украины, я бы призвал быть осторожными, чтобы не создать большого количества разочарований в ближайшие годы. Для этого мы не должны обещать то, чего не сможем выполнить. Поэтому я вижу поэтапный подход. Если мы усилим поддержку Украины в проведении всех необходимых реформ, я уверен, что Украина сможет ускорить свою часть процесса», – отметил он.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году Украина якобы сможет стать членом альянса.

10 февраля издание Politico сообщило, что в ЕС разработали пять шагов, которые позволят принять Украину в союз в 2027 года. Однако еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2027 году присоединения Украины к ЕС не случится из-за существующих в союзе правил. Также в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею об ускоренном вступлении Украины в объединение. 9 марта Politico сообщило, что в ЕС намерены завершить переговоры по вступлению Украины в ЕС к концу 2027 года.

