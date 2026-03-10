Стало известно о попытке переодетых диверсантов ВСУ проникнуть в Купянск

Военные Вооруженных сил Украины совершили попытку прорваться в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечается в публикации, диверсантам необходимо было пополнить дефицит патронов, поэтому они попробовали зайти на окраину города.

Отмечается, что трое переодетых военных были обнаружены у реки Оскол, а остальные — у границ города. Там они обходили разбитую военную технику, забирали уцелевшие мины и цинковые контейнеры с патронами, чтобы в дальнейшем использовать их для проведения атак.

Российский беспилотник обнаружил украинскую ДРГ, после чего один из военных открыл по нему огонь, раскрыв местоположение сослуживцев. В результате все диверсанты были уничтожены с помощью дронов. Позже стало известно, что все переодетые диверсанты ВСУ служили в 114-й бригаде теробороны и были выведены из Купянска после присвоения им статуса «недееспособные».

Взятые ранее в плен военные рассказали, что им не хватает патронов, поэтому ВСУ вынуждены изыскивать возможности и разбирать разбитую технику.

Ранее под Купянском уничтожили наемника-трансвестита из Бразилии, воевавшего за ВСУ.