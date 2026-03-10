Россиянин принес на суд по делу о наркотиках шприц, таблетки и отвертку в потайном кармане

В Новокузнецке судебные приставы задержали мужчину, который пытался пронести в суд шприц, таблетки и отвертку, спрятанные в потайном кармане сумки, он пришел на заседание по делу своей сожительницы. Об этом сообщает УФССП по Кемеровской области.

Мужчина прибыл в Орджоникидзевский районный суд в качестве слушателя по уголовному делу о наркотиках, фигуранткой которого была его сожительница. На входе он отрицал наличие запрещенных предметов, но при досмотре приставы заметили его нервозность.

В поврежденной подкладке сумки обнаружили скрытый карман, где лежали шприц, игла, медицинский флакон со следами вещества, отвертка с изогнутым концом и расфасованные по пакетикам таблетки. В отношении мужчины составили протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава. Его передали полиции.

До этого россиянка пыталась пронести мефедрон мужу в колонию, спрятав наркотик в нижнем белье. Сотрудники обнаружили в нижнем белье женщины презерватив, в котором находилось белое кристаллическое вещество, шприц и две иглы. В отношении череповчанки было возбуждено уголовное дело, обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге женщина пришла в суд с тайным клинком в трости.