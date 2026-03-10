ВСУ сбросили взрывчатку на спецтехнику ресурсоснабжающей компании в Горловке ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли урон специализированной технике ресурсоснабжающей организации в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы осуществили сбросы двух взрывоопасных предметов с БПЛА в Калининском районе Горловки, в результате чего была повреждена специализированная техника одной из ресурсоснабжающих организаций», — написал он.

В ночь на 10 марта сообщалось о том, что ВСУ проводят масштабный налет ударных БПЛА на Донецк, Макеевку и Харцызск. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы ДНР занимаются уничтожением дронов.

8 марта стало известно, что украинские военнослужащие используют для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) дроны-матки и нестандартные частоты.

Ранее российские военные нашли «подземный город» ВСУ в Харьковской области.