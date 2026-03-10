Размер шрифта
Общество

В Ижевске мужчина пытался ограбить супермаркет ночью и попался

В Удмуртии мужчина пытался ограбить магазин, но не смог вскрыть кассу и попался
Global Look Press

В Удмуртии 38-летний ранее судимый житель Ижевска попытался ограбить супермаркет ночью, он отжал дверь, набрал продукты и пытался вскрыть кассу ножом. Об этом сообщает издание Izh1.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Ижевска. Мужчина пробрался в магазин, набрал продуктовую корзину и подошел к кассе. С помощью ножа он попытался вскрыть кассовый аппарат, но не успел — в торговом зале сработала сигнализация и на место прибыли сотрудники ЧОПа.

Они скрутили и удерживали злоумышленника до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подписккой о невыезде.

До этого в Твери полиция задержала 46-летнего пьяного мужчину, который ворвался в цветочный магазин на проспекте Победы, устроил погром и напал на 20-летнюю девушку-флориста. Девушка вырвалась и выбежала на улицу, попросив прохожих вызвать полицию.

Ранее в Ростове мужчина с ножом пытался ограбить магазин и угрожал продавцу.

 
