В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ

РИА: жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде
Armando Franca/AP

Украинки в Кировограде организовали митинг, развернув плакаты с портретами тысячи военнослужащих 57-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), которые числятся пропавшими без вести. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что женщины вышли с баннерами с фотографиями почти 1000 солдат этой украинской бригады. По информации агентства, большая часть личного состава 57-го соединения официально считается пропавшей.

В конце октября прошлого года родственники украинских военнослужащих, считающихся пропавшими без вести, провели митинг на площади Независимости в Киеве. На кадрах с места события запечатлено, как демонстранты держат в руках 120-метровый плакат с фотографиями пропавших бойцов ВСУ.

До этого хакеры взломали базу данных Генерального штаба ВСУ и выяснили, что украинские формирования с начала боевых действий потеряли 1,7 млн человек, включая пропавших без вести. Только в 2025 году пропали и не выжили 621 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.

 
