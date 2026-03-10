Размер шрифта
Флорист дала советы, которые продлят жизнь подаренным цветам

Флорист Соколова: подрезание цветов и чистая вода продлят им жизнь
Подаренный букет важно ставить в прохладную воду, чтобы продлить ему жизнь. Об этом «Пятому каналу» рассказала флорист, предприниматель Марина Соколова.

По ее словам, перед тем, как поставить его в вазу, стоит сделать свежий срез. В вопросе упаковки важно определить ее функцию. Так, если это простая транспортировочная пленка, ее стоит убрать. Если же она декоративная и выступает частью композиции, лучше ее оставить.

«Если упаковка декоративная, красивая, она придает объем, держит форму букета, я бы рекомендовала ее не снимать. Во-первых, это часть подарка, труд флориста. Плюс в букете свой микроклимат, за счет упаковки он сохраняется дольше», — пояснила Соколова.

Она уточнила, что цветам нужна обычная прохладная вода из-под крана, им не нужна кипяченая или бутилированная.

Категорийный директор департамента закупки свежих фруктов и овощей Самоката Мария Чугурова до этого рассказала «Газете.Ru» о том, как продлить жизнь срезанным цветам в домашних условиях. Основная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями. Чтобы этого избежать, нужно подрезать цветы острым ножом или секатором под углом 45 градусов и поставить в чистую прохладную воду.

Ранее сообщалось, что школьнику не продали цветы в магазине из-за возраста.

 
