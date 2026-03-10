Премьер Нидерландов заявил о готовности усилить военное сотрудничество с Киевом

Нидерланды будут и дальше поддерживать Украину, а также собираются усилить военное сотрудничество с Киевом. Об этом премьер-министр страны Роб Йеттен рассказал в интервью «Европейской правде».

Йеттен заявил, что для него «чрезвычайно важно подчеркнуть для всех нидерландских избирателей» то, что Амстердам будет и дальше поддерживать Украину.

«Мы готовы усиливать сотрудничество с Украиной – как военное, так и невоенное», – подчеркнул он.

Также Йеттен отметил, что во время визита в Киев он убедился в том, что можно достичь «значительно большего сотрудничества» между бизнесами Нидерландов и Украины в оборонной промышленности, энергетическом секторе и в других сферах. Премьер также пообещал, что попросит министра по внешней торговли подготовить «четкий план», чтобы убедиться в том, что «нидерландские компании будут готовы больше работать» на Украине как во время военного конфликта, так и после него.

Также в интервью Йеттен отметил, что для Украины нужно создать «четкий путь» к членству в ЕС.

В феврале министр обороны Дилан Йешильгез-Зегериус допустила возможность отправки военного контингента на Украину после заключения мира, а министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс обвинил Россию в наличии «имперских амбиций».

В марте нидерландская политическая активистка Ева Влаардингербрук написала, что после угроз президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану ЕС должен приостановить финансовую поддержку Киева и не рассматривать вопрос о принятии Украины в ЕС.

Ранее Россия назвала законными целями нидерландских летчиков на Украине.