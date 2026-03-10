Подростки избили сверстника и поставили на колени под Екатеринбургом

На Урале подростки окружили школьника в гаражах и избивали, требуя извинений

В Первоуральске подростки толпой напали на сверстника, который якобы обзывал девочку, и потребовали извинений. Видео издевательств опубликовано в группе «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте».

Судя по записи, мальчика окружили в гаражах. Под одобрительные возгласы и смех за кадром нападавший преследовал и пинал жертву в лицо, заставляя встать на колени.

На видео слышно, как он требует от пострадавшего, чье лицо разбито в кровь, попросить прощения у некой Камиллы Жураевой. Тот соглашается сделать это, но не отказывается назвать себя «последним чертом», как этого хочет каратель, и получает еще один удар по лицу.

Проверку по факту произошедшего начали сотрудники полиции и прокуратуры. Правоохранители устанавливают личности участников и свидетелей инцидента.

В надзорном ведомстве планируют дать оценку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий.

Ранее в Нижнем Тагиле шестиклассница жестоко избила сверстника в коридоре школы.