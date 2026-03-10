Размер шрифта
Армия

Путин поздравил НАК с 20-летием

Путин: работа НАК в условиях обострения глобальных вызовов имеет особое значение
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 20-летием образования Национальный антитеррористический комитет (НАК) и отметил, что работа ведомства в условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации имеет особое значение. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, за годы работы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму.

«Сегодня, в условиях обострения глобальных вызовов, проведения специальной военной операции, ваша работа имеет особое значение», — отметил Путин в своем поздравлении, подчеркнув, что важно и в дальнейшем укреплять кадровый, организационный потенциал НАКа и активно внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами.

НАК был учрежден указом президента в феврале 2006 года в ответ на сложнейшие вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Россия в начале 2000-х. В состав комитета входят представители силовых структур, спецслужб, ключевых правительственных ведомств. Работа НАК нацелена на борьбу с терроризмом, защиту безопасности и национальных интересов России. Председатель комитета — директор ФСБ Александр Бортников.

До этого Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил о подготовке Украиной взрывов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. По его словам, таким образом Киев хочет «сломать все, что достигнуто на переговорном треке».

Ранее в НАК заявили о росте числа атак ВСУ на российские объекты.

 
