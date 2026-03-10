Размер шрифта
В России расширился круг мигрантов, вовлекаемых в террористические акции

Бортников: круг мигрантов, привлекаемых к терактам против России, расширился
Гавриил Григоров/РИА Новости

Круг лиц из числа российских граждан и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против РФ, расширился. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

«Расширился круг вовлекаемых в террористическую деятельность лиц из числа граждан России и мигрантов», — сказал он.

По словам Бортникова, иностранные спецслужбы активно пользуются потенциалом международных террористических организаций в целях поддержки своей «подрывной деятельности».

До этого ФСБ России сообщила о перекрытии с сентября 2025 года порядка ста каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества.

В ведомстве отметили, что с их помощью Киев вовлекал россиян в реализацию и координацию диверсионно-террористической деятельности, распространение ложных угроз о терактах, а также в мошенничество.

Ранее россиян предупредили о новом способе вовлечения школьников в мошенничество.

 
