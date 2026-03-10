Суд отправил в СИЗО подростка за поджог АЗС в Петербурге

В Петербурге заключили под стражу подростка за поджог на АЗС

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге топливораздаточной колонки АЗС в поселке Металлострой, подросток заявил, что действовал из-за угроз «спецслужб». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 7 марта, школьник облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег колонку АЗС на улице Школьной. Возгорание произошло в 150 метрах от жилого дома. Поджигателя задержали, ему предъявлено обвинение по статье о теракте.

Вину он признал частично, суд отправил его под стражу до 6 мая. Подросток заявил, что поджог совершил под угрозой физической расправы над ним и его семьей со стороны «спецслужб». Родители не смогли объяснить, почему утратили контроль над сыном.

До этого в Петербурге запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее новосибирец поджег машину Росгвардии по указанию куратора, чтобы вернуть свое авто.