Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Медцентр загорелся в подмосковном Подольске

Пожарные ликвидировали открытое горение в медцентре в Подольске

В подмосковном Подольске загорелся медицинский центр. Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение в здании, сообщили в Telegram-канале ГКУ «Мособлпожспас».

Очевидцы сообщили в специальные службы, что из пристройки первого этажа идет дым.

«Благодаря слаженности действий и профессионализму пожарных, возгорание было оперативно локализовано. В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.

9 марта в Краснодаре загорелся склад на улице Российской. Региональное управление МЧС России сообщило, что пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. На место прибыли 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

Позже пожар привлек внимание прокуратуры, была организована проверка.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на складе с мешками, набитыми мукой.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!