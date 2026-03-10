Медцентр загорелся в подмосковном Подольске

Пожарные ликвидировали открытое горение в медцентре в Подольске

В подмосковном Подольске загорелся медицинский центр. Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение в здании, сообщили в Telegram-канале ГКУ «Мособлпожспас».

Очевидцы сообщили в специальные службы, что из пристройки первого этажа идет дым.

«Благодаря слаженности действий и профессионализму пожарных, возгорание было оперативно локализовано. В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.

