Экс-замглавы администрации Евпатории задержали за крупную взятку

Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что будучи первым замглавы Евпаторийской администрации, задержанный весной 2018 года получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства. Вавренюк получил ее за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительное согласование передачи в аренду без торгов муниципальных земель. Спустя некоторое время чиновник подписал постановление в интересах взяткодателя.

Против Вавренюка возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК России).

Он занял должность первого заместителя главы администрации Евпатории в мае 2017 года. Летом 2020 года Вавренюк был назначен замглавы городской администрации.

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