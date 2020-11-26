Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря

Государственная Дума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий документ был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Законопроект позволил бы определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом предлагалось сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в установленном Трудовым кодексом объеме.

Правительство предложение не поддержало. Бывший на тот момент министром труда Максим Топилин объяснял, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным уже невозможно, так как слишком поздно.

В октябре текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.

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