Песков заявил об отсутствии понимания сроков окончания пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания, как долго продлится пандемия коронавируса.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент прилагается максимум усилий для производства вакцин и запуска массовой вакцинации.

Представитель Кремля пояснил, что массовая вакцинация поможет приостановить, а затем и предотвратить распространение COVID-19.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 187 990 случаев коронавируса. При этом 38 062 человека скончались, 1 685 492 пациентов выздоровели.

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