В Киргизии предложили лишить русский язык статуса государственного

Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального, передает kp.ru.

Общественный деятель объяснил, что молодежь перестала разговаривать на родном языке, поэтому необходимо создавать условия для развития киргизского языка.

«Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — считает Торалиев.

Остальные языки Торалиев предложил развивать другими законами.

Сейчас в Конституции страны государственным языком является киргизский язык, а языком межнационального общения — русский.

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