МВД советует прекращать разговоры, в которых просят данные банковской карты

МВД России рекомендует прекращать разговоры с собеседником по телефону, если он просит предоставить информацию о вашей банковской карте. Об этом сообщает ТАСС.

«Если на ваш телефонный номер позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и требует сообщить информацию о вашей банковской карте, то разумнее всего незамедлительно прекратить разговор, а затем перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она добавила, что также можно лично обратиться в ближайшее отделение банка.

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