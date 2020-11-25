МВД советует прекращать разговоры, в которых просят данные банковской карты
МВД России рекомендует прекращать разговоры с собеседником по телефону, если он просит предоставить информацию о вашей банковской карте. Об этом сообщает ТАСС.
«Если на ваш телефонный номер позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и требует сообщить информацию о вашей банковской карте, то разумнее всего незамедлительно прекратить разговор, а затем перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она добавила, что также можно лично обратиться в ближайшее отделение банка.
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