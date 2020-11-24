На Курской АЭС произошло отключение энергоблока, это второй случай остановки работы блока в России за неделю. Об этом сообщается в Telegram «Росэнергоатом».

Там уточнили, что была остановлена работа энергоблока №3. При этом другие блоки №1, №2 и №4 продолжают работать согласно установленной графиком мощности.

В «Росэнергоатоме» добавили, что проводят диагностику для выяснения причин неполадки. После этого работа энергоблока будет восстановлена.

Ранее остановка энергоблока была зафиксирована на Ростовской АЭС.

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