Жительницы Москвы чаще всего становятся мамами в 29 лет

Большинство жительниц Москвы впервые стали мамами в 29 лет, также в текущем году на 10% возросло количество родивших в возрасте 20 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС столицы.

Отмечается, что в общей сложности большинство москвичек в 2020 году родили ребенка в 32 года, примерно у 40% из них он был первым.

Также в Москве стал повышаться возраст будущих супругов. В прошлом году невесты в основном вступали в брак в 24 года, женихи — в 28. В текущем году это 25 и 29 лет. Также женихи и невесты в возрасте от 22 лет до 31 года чаще всего вступали в брак с ровесниками.

«Больше всего невест, примерно 40% от общего количества, выходят замуж в возрасте от 23 до 29 лет. Женихи в этом году чаще вступают в брак с 25 лет до 31 года, также около 40% от общего количества», — рассказали в пресс-службе, отметив, что в 2019 году были такие же данные.

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