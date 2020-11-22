Силовики применили спецсредства против протестующих в Минске

Белорусская милиция применила спецсредства против протестующих в минском микрорайоне Каменная горка, передает tut.by.

По данным портала, возле толпы людей у входа в метро произошла серия взрывов с яркими вспышками и обильным дымом.

Ранее сообщалось, что в Минске и других белорусских городах правоохранители начали задержания протестующих. В опубликованных списках значатся уже 19 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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