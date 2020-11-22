Не менее двух человек погибли при стрельбе в Небраске
Бернст Ю.
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В американском городе Белвью штата Небраска произошла стрельба, сообщается на странице местного полицейского управления в Twitter.
В результате по меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения. Пострадавшие были транспортированы в медицинский центр при Университете Небраски.
Подозреваемого задержали через некоторое время после инцидента. Подробности о его личности не уточняются.
В ведомстве отметили, что сначала сотрудникам правоохранительных органов поступали сообщения о припаркованном на стоянке заминированном фургоне, после чего поступил звонок о стрельбе.
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