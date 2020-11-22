В Сочи прогнозируются смерчи над морем

Сочинские власти предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Днем на территории города ожидается дождь, мокрый снег, местами осадки будут сильные.

«До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — предупредили власти.

Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы.

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