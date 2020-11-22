В Челябинской области почти устранили подтопление в новой больнице

Последствия подтопления в открытом инфекционном центре от 11 ноября почти устранены, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

«Здание новое, ранее не эксплуатировалось и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло. На данный момент последствия подтопления практически устранены», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, больница работает в штатном режиме.

Ранее СМИ писали, что ночью в больницу стала поступать вода из мест расположения коммуникаций.

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