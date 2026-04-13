«Радиостанция Судного дня» передала две шифровки за 1,5 часа

«Радио Судного дня» передало две шифровки со словами «люсоштоф» и «ассамблея»

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир две новых шифровки. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Первое сообщение было передано в эфир 13 апреля в 12:52 мск. Оно содержало сочетание букв и цифр, непонятных обывателям. Сигнал содержал слово «люсоштоф». Что оно означает, неизвестно.

Вторая шифровка была передана через полтора часа — в 14:12 по московскому времени. В этот раз среди букв и цифр отчетливо выделяется слово «ассамблея».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

До этого радиостанция выходила в эфир 9 апреля. Она передала странное прилагательное «подливочный», которое ранее не встречалось в других передачах УВБ-76.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.