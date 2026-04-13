В сборной России заявили о готовности сыграть против украинцев на Кубке мира

В сборной России по водному поло заявили о готовности сыграть против украинцев

Сборная России по водному поло выразила готовность провести матч за 7-е место второго дивизиона Кубка мира против команды Украины. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Встреча запланирована на 13 апреля в Гзире, начало — в 16:00 по московскому времени. Российские ватерполисты подтвердили, что выйдут на игру, если она состоится.

Ранее украинская сторона обратилась к организаторам с просьбой отменить этот матч. Представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра заявил, что позиция его федерации — этой встречи не должно быть, и вопрос сейчас обсуждается с Международной федерацией плавания (World Aquatics). Если Украина откажется от игры, ей будет засчитано техническое поражение со счетом 5:0.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В конце 2025 года МОК посоветовал снять ограничения. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф.

