Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Захарова обвинила Запад в подрыве устоев послевоенного миропорядка

Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад подрывает устои послевоенного миропорядка, которые были закреплены в уставе Организации Объединенных Наций (ООН), а также делит жертв Второй мировой войны по группам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Одновременно подрываются устои всего послевоенного мироустройства, которое закреплено в уставе ООН», — сказала она в ходе своего выступления в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам дипломата, на протяжении долгих лет Запад делит жертв Второй мировой войны по группам в рамках манипуляции историческими фактами.

Кроме того, Захарова обвинила Запад в попытках вычеркнуть из истории свою ответственность за Мюнхенский сговор. Европейские страны «вымарывают информацию» о своих договоренностях о ненападении с нацистами, подчеркнула представитель МИД.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генсек НАТО Марк Рютте не понимает, о чем говорит, рассуждая о Второй мировой войне, поскольку является представителем поколения, которое забыло, что она из себя представляла.

Ранее Оливер Стоун обвинил ЕС в забвении роли России во Второй мировой войне.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
