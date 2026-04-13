Запад подрывает устои послевоенного миропорядка, которые были закреплены в уставе Организации Объединенных Наций (ООН), а также делит жертв Второй мировой войны по группам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Одновременно подрываются устои всего послевоенного мироустройства, которое закреплено в уставе ООН», — сказала она в ходе своего выступления в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам дипломата, на протяжении долгих лет Запад делит жертв Второй мировой войны по группам в рамках манипуляции историческими фактами.

Кроме того, Захарова обвинила Запад в попытках вычеркнуть из истории свою ответственность за Мюнхенский сговор. Европейские страны «вымарывают информацию» о своих договоренностях о ненападении с нацистами, подчеркнула представитель МИД.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генсек НАТО Марк Рютте не понимает, о чем говорит, рассуждая о Второй мировой войне, поскольку является представителем поколения, которое забыло, что она из себя представляла.

Ранее Оливер Стоун обвинил ЕС в забвении роли России во Второй мировой войне.