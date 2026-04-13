Трамп послал Ирану сигнал с помощью боя UFC

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио послали Ирану необычный политический сигнал, приняв решение смотреть бой UFC вместо участия в переговорах с Тегераном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Бой, этот UFC, передача, где на ринге друг с другом разбираются – это показательно... Они [Трамп и Рубио] смотрят не какие-то передачи культурно-образовательного характера, а именно это нарочно, я думаю, даже преподносится, что с Ираном именно так надо разбираться», — предположил политолог.

По словам Блохина, просмотр Трампом боя UFC вместо участия в переговорах с Тегераном можно считать определенным политическим сигналом Ирану от США.

«Здесь посыл именно такой, что Иран – это не экзистенциальный противник, а, скорее, головная боль, с которой Соединенные Штаты спокойно, так же, как на UFC, разберутся», — сказал американист.

12 апреля газета The Guardian сообщила, что Трамп и госсекретарь Штатов Марко Рубио смотрели бои UFC в Майами, пока в Пакистане без их участия проходили мирные переговоры с Ираном.

Ранее в Иране сочли требования США на переговорах «непомерными».