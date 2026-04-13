Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Политика

Трамп послал Ирану сигнал с помощью боя UFC

Политолог Блохин: Трамп послал Ирану сигнал, просматривая UFC вместо переговоров
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио послали Ирану необычный политический сигнал, приняв решение смотреть бой UFC вместо участия в переговорах с Тегераном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Бой, этот UFC, передача, где на ринге друг с другом разбираются – это показательно... Они [Трамп и Рубио] смотрят не какие-то передачи культурно-образовательного характера, а именно это нарочно, я думаю, даже преподносится, что с Ираном именно так надо разбираться», — предположил политолог.

По словам Блохина, просмотр Трампом боя UFC вместо участия в переговорах с Тегераном можно считать определенным политическим сигналом Ирану от США.

«Здесь посыл именно такой, что Иран – это не экзистенциальный противник, а, скорее, головная боль, с которой Соединенные Штаты спокойно, так же, как на UFC, разберутся», — сказал американист.

12 апреля газета The Guardian сообщила, что Трамп и госсекретарь Штатов Марко Рубио смотрели бои UFC в Майами, пока в Пакистане без их участия проходили мирные переговоры с Ираном.

Ранее в Иране сочли требования США на переговорах «непомерными».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
