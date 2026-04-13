В Челябинске под окнами нашли мужчину без признаков жизни, его с 7-го этажа сбросил друг

В Челябинске мужчину задержали за то, что он скинул друга с 7-го этажа
Житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела после ссоры с другом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на Гражданской улице. По версии следствия, 37-летний мужчина во время застолья поспорил с 38-летним другом. Во время конфликта он ударил оппонента ножом в грудь.

Поняв, что тот уже не дышит, фигурант и еще один знакомый, который тоже был на застолье, решили избавиться от следов преступления. Они выбросили пострадавшего из окна седьмого этажа.

Позже мужчину обнаружили под окнами дома. Следователи быстро нашли подозреваемых и задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Главного фигуранта уже отправили под арест.

Россиянина, который помогал спрятать улики, подозревают в укрывательстве преступления. Ему вскоре предъявят обвинения, меру, не связанную с изоляцией от общества, ему уже избрали.

Сейчас следователи продолжают выполнять все необходимые мероприятия.

