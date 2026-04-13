Вооруженные силы Украины продолжали удары по российским территориям, несмотря на Пасхальное перемирие, потому что «сатанисты (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) остаются сатанистами. Об этом написал в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

При этом он заявил, что Россия выполнила все свои обязательства в рамках договоренности с Украиной.

«По итогу можно констатировать, что Россия свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне выполнила, у подопечных же Зеленского с «зеркальным ответом» не сложилось. Сатанисты остаются сатанистами», — написал дипломат.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи действовало с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом российским военным было предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Украинская сторона согласилась соблюдать режим прекращения огня на время пасхальных праздников, но случаи нарушения со стороны Украины все же фиксировались.

Ранее Россия обвинила Украину в повреждении АЗС во время перемирия.