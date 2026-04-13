Экс-директор ЦРУ призвал отстранить Трампа: «Человек явно не в себе»

Экс-директор ЦРУ Бреннан: Трамп явно не в себе, это основание для отстранения

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью MS Now призвал немедленно отстранить президента Дональда Трампа от должности, поскольку он «явно не в себе».

По его словам, высказывания президента США относительно Ирана представляют реальную угрозу для мира. Трамп стал слишком большим бременем, чтобы и дальше оставаться главнокомандующим и контролировать ядерный арсенал, считает экс-шеф ЦРУ.

«Этот человек явно не в себе», – заявил Бреннан.

По его словам, необходимо применить 25-ю поправку конституции США, которая дает право вице-президенту и кабмину отстранить главу государства, если тот «не способен исполнять свои полномочия и обязанности».

До этого журналист пула Белого Дома Саймон Атеба писал, что Дональду Трампу могут в скором времени объявить импичмент. По его словам, Трамп «застрял в бесконечной войне с Ираном», а перемирие между Вашингтоном и Тегераном было ложью. Атеба отметил, что люди «верят словам больше, чем человеческой природе и истории», однако в итоге все заканчивается «одинаково». Поэтому, считает он, на ноябрьских выборах в конгресс США республиканцев будет ждать поражение, а Трампу могут объявить импичмент.

