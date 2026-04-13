Фицо прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

Премьер Фицо поздравил Мадьяра с победой и отметил неизменность целей Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что признает решение граждан Венгрии на прошедших выборах и поздравляет Петера Мадьяра с победой. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Со всем уважением, я признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах, и я готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого я поздравляю с результатами выборов. Цели правительства Словакии остаются неизменными», — написал Фицо.

Среди них он отметил «дружественные и взаимовыгодные отношения» с Будапештом и уважение прав национальных меньшинств, возрождение формата Вышеградской группы, а также совместный подход к защите энергетических интересов.

Фицо подчеркнул, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом по-прежнему проявляют большой интерес к восстановлению работы нефтепровода «Дружба».

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Ранее в Раде анонсировали восстановление «добрососедства» с Венгрией.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!