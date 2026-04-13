В ЦИК объяснили, зачем вручили Путину свиток с результатами выборов 2024 года

Памфилова: в свитке отражена беспрецедентная явка и живые подписи
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ объяснили вручение президенту России Владимиру Путину свитка с результатами выборов 2024 года. Об этом сообщает издание «Подъем».

В ЦИК уточнили, что вручение списка — это красиво, стилизация протокола выборов несет только «эстетический характер».

«Беспрецедентная явка, все наши живые подписи. ... сделали в таком виде», — поделилась глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ.

Визит Путина в офис ЦИК состоялся в среду, 1 апреля.

До этого Памфилова заявила о росте уровня доверия российских избирателей к выборам. По ее словам, причиной этого стала беспрецедентная открытость и прозрачность избирательной системы в РФ.

Она добавила, что ЦИК заинтересована в развитии института наблюдения за выборами, но думает над определенными проблемами, которые наблюдаются в этом направлении. Панфилова заявила, что в период проведения специальной военной операции (СВО) чрезмерная открытость и прозрачность становятся уязвимостью, поэтому в данный момент прорабатываются варианты, в результате которых можно было было что-то изменить.

Ранее Памфилова высказалась о будущем президенте России.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!