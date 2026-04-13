Минобороны РФ назвало число сбитых дронов утром в понедельник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 67 украинских беспилотников над российскими регионами утром в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря.

13 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины в регионах России. По данным ведомства, противник пытался атаковать Россию в период с 24:00 мск 12 апреля до 07:00 мск 13 апреля.

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 беспилотниками. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под удар попали 35 населенных пунктов, в том числе села Грузское, Зозули и Стригуны, поселки Борисовка, Майский, Малиновка и другие. В результате атак ВСУ не выжили два человека, еще девять жителей были ранены.

Ранее на видео попал удар дрона по зданию правительства Белгородской области.